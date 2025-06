Kean, si respira ottimismo al Viola Park: al suo rientro dalle vacanze ci sarà un incontro

La volontà di trattenere Kean la Fiorentina ce l'ha. Non solo, come riportato dal Corriere dello Sport, i viola hanno anche la speranza di riuscire a trattenere in viola il centravanti classe 2000 perché le offerte arabe per adesso non stanno destando grosse preoccupazioni. È vero, è ancora presto. La clausola entrerà in vigore dal 1 al 15 luglio.

Ma dalle parti del Viola Park si sta respirando un cauto ottimismo sull'argomento Kean. L'unica offerta pervenuta ai dirigenti viola è quella, pesante per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore (circa 15 milioni l'anno), dell'Al Qadsiah. Kean però non sembra interessato, vorrebbe rimanere in Europa nell'anno che porta ai mondiali. Mentre l'ex Juventus è in vacanza tra Miami e il Giappone, i dirigenti viola sono continuamente in contatto con il suo entourage. Forti della volontà del ragazzo di continuare insieme, Pradè e Ferrari attendono il rientro dalle vacanze del giocatore per parlarci e progettare il prossimo futuro.