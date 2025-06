FirenzeViola La Fiorentina accelera sul mercato, in difesa c'è Viti mentre Gudmundsson e Kean restano partite aperte

vedi letture

Il week-end appena andato in archivio non rallenta il calciomercato. Piazzato il colpo Dzeko, e quello Fazzini, la squadra mercato viola prosegue nei movimenti, stavolta andando a cercare un rinforzo difensivo per un reparto nel quale Valentini potrebbe non tornare e Moreno seguire le sue orme a Verona (LEGGI QUI). Di certo per Mattia Viti, oggi del Nizza ma reduce da due anni di prestiti, uno a Sassuolo l'ultimo (di nuovo) a Empoli, i viola fanno sul serio, lavorando su un prestito con diritto di riscatto da 5 milioni di euro, la trattativa è più che avviata.



Niente riscatto, ma il futuro di Gudmundsson è tutto ancora da scrivere

Nel frattempo in casa viola la decisione di non riscattare Gudmundsson, almeno ai patti presi la scorsa estate con il Genoa, è praticamente presa. I viola non eserciteranno il riscatto da 17 milioni per assicurarsi l'islandese, ma con il club ligure continueranno a parlare per cercare nuove formule. Chiaro, al tavolo adesso si possono sedere altre pretendenti e le voci circolate intorno al numero 10 (che fosse la Roma o il Bologna) lo confermano, ma la partita resta aperta e ancora è prematuro dare certezze sul futuro di Albert.

L'attesa per Kean (anche delle pretendenti)

Discorso simile anche sull'altro fronte di incertezza del mercato della Fiorentina, quello relativo a Kean. Fin qui, Arabia esclusa, Milan e Manchester United non sono andate oltre timidi sondaggi, mentre l'Al-Qadsiah fa sul serio seppure sia difficile pensare che il centravanti possa lasciare il calcio europeo nell'anno del mondiale (anche di fronte a un ricchissimo ingaggio) . C'è comunque da aspettarsi nuovi tentativi e nuove ipotesi, soprattutto nelle due settimane di luglio utili a pagare la clausola rescissoria. Anche in questo caso la partita resta aperta, si tratta di attendere ancora una settimana poi tutto sarà più chiaro

Gli altri obiettivi, soprattutto a centrocampo

Intanto in casa viola si lavora anche su altri piani, e se in uscita l'addio di Dodò è tutto da scrivere visto che la società continua a farsi forte dei due anni di contratto ancora in essere l'interesse per Zanoli conferma come l'obiettivo si sia spostato anche sulla fascia destra. Di certo, e dopo Fazzini, sarà ancora a centrocampo che la Fiorentina lavorerà, che sia per Bennacer o Anjorin, per Asllani, Ricci o per il colombiano Rìos, segno che a circa tre settimane dal raduno il mercato dei viola è entrato nel vivo. E la società sta cominciando ad accelerare per allestire la nuova squadra da consegnare a Pioli.