Foti (vice all. Fenerbahçe): "Dzeko motivato, a Firenze farà bene: è un top"

Salvatore Foti, vice allenatore del Fenerbahce, ha parlato a Radio Bruno di Edin Dzeko, suo allenatore fino a poche settimane fa in Turchia. Ecco le sue valutazioni in merito all'attaccante classe '86: "Il giocatore ha fatto benissimo perché ha delle qualità che conosciamo tutti quanti: è un leader dentro lo spogliatoio, un ragazzo positivo e sono convinto che per la Fiorentina sia un ottimo acquisto. Lui insieme a Kean? Edin sa far tutto: bisogna vedere che cosa gli chiederà Pioli ma a prescindere sì, possono giocare assieme. Possono completarsi. I suoi 39 anni peseranno? Tra Europa League e preliminari di Champions ha fatto 7 reti con noi l'anno scorso: io ho visto un campione.

Sono convinto che farà bene a Firenze: l'ho sentito settimana scorsa, è voglioso di far bene e sono certo che farà bene. Lui è un ragazzo top: è uno che dà l'esempio, un vero campione. Grazie a lui la Fiorentina sarà una squadra da seguire".