Rinnovo Kean, nessuna novità ma resta l'ottimismo: la situazione
Come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, non ci sono novità significative sul fronte Moise Kean per la Fiorentina e per quanto riguarda il rinnovo che società ed entourage del calciatore stanno trattando ormai da diversi giorni. Le parti in causa sapevano che la trattativa per il rinnovo dell'ex Juventus non sarebbe stata così automatica visto il sensibile aumento dell'ingaggio previsto. Resta ottimismo per la chiusura della trattativa che procede spedita però, perché tutti sono d'accordo sul fatto di provare a consolidare un accordo già lungo di per sé, ma bisognerà trovare la quadra sulle cifre.
