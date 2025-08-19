Mandragora rimandato a settembre. TMW: "Per 10 milioni può partire"

Arrivano aggiornamenti da TMW sul rinnovo di Rolando Mandragora. La strategia dei viola - si legge - sarebbe quella di discutere della questione dopo la fine della sessione estiva di trasferimenti: il motivo è da ricondurre alle opportunità che potrebbero presentarsi per i gigliati negli ultimi giorni di agosto. Alla giusta offerta Commisso darebbe il via libera alla cessione di Mandragora. La valutazione è intorno ai 10 milioni di euro.