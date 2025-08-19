La Fiorentina spinge per Ilenikhena. Sky: "Contatti continui col Monaco"

La Fiorentina insiste per George Ilenikhena, attaccante classe 2006 del Monaco. Come riporta Sky Sport nella notte, da giorni è in corso una trattativa tra i club con i viola che spingono per avere l'ok del giocatore. Dipenderà molto dall’uscita di Beltran che deve decidere se accettare o meno il CSKA, ma intanto Pradè e Goretti stanno portando avanti i discorsi per Ilenikhena con contatti continui nelle ultime ore per il prestito con diritto di riscatto.

Ci sono diversi club sulle tracce della punta pagata 20 milioni di euro dal club francese per strapparlo all'Anversa, la Fiorentina però secondo l'emittente sta spingendo molto per strappare il sì che porterebbe così un'alternativa importante per l'attacco viola. 