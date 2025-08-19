Possibile cambio di formazione in vista del Polissya? Ndour scalpita

Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, la formazione della Fiorentina che affronterà il Polissya è decisa per dieci undicesimi almeno nei suoi interpreti. Il fatto però è che l'undicesimo giocatore potrebbe portare a un cambio di modulo e impostazione tattica: si va con il tridente o con un centrocampista in più?

Kean assieme a Gudmundsson e Dzeko stuzzica e non poco Pioli che li ha schierati insieme già diverse volte, senza però trovare particolare convinzione. Per questo nelle ultime ore il quotidiano scrive che sta prendendo quota l'ipotesi di schierare un centrocampista in più nel mezzo rinunciando a uno tra Gudmundsson e Dzeko. In quel caso l'indiziato a partire dall'inizio sarebbe Ndour che scalpita.