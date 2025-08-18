Bologna, Torino e Fiorentina: un intreccio di mercato legato al centrocampo

TuttoSport oggi in edicola scrive di un possibile intreccio di mercato a centrocampo riguardante Torino, Bologna e Fiorentina. Questo perché i rossoblu, così come anche i granata, sono interessati ad Asllani dell'Inter. Per il centrocampista albanese, ad inizio mercato sondato anche dalla Fiorentina, la squadra di Italiano sta provando a chiudere aumentando fino al 30% la percentuale sulla futura rivendita in favore dell'Inter. Se i nerazzurri non dovessero essere accontentati Sartori e Di Vaio potrebbero cambiare obiettivo e virare su Rolando Mandragora, in scadenza con i viola a giugno 2026.

L'intreccio però non finisce qui perché viola, felsinei e granata hanno anche un obiettivo comune in mediana. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Per Torino si tratterebbe di un'alternativa ad Asllani, mentre per i viola sarebbe un acquisto possibile in caso di addio proprio di Rolando Mandragora.