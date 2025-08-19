Beltran, due giorni per decidere sul CSKA Mosca. Poi tratteranno i club

Lucas Beltran si è preso due giorni per riflettere sull'offerta del CSKA di Mosca. Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola spiega la situazione legata all'argentino, con il club russo che lo sta tentando e che ancora non ha trattato con la Fiorentina perché prima vuole capire cosa intende fare Beltran, che ha già rifiutato altre offerte arrivate sul suo tavolo in questa estate.

Solo in caso di risposta affermativa del Vikingo allora inizierebbe la trattativa vera e propria tra i club per raggiungere un accordo che come riporta il quotidiano non si prospetta in ogni caso particolarmente complicato: Pradè e Goretti stanno facendo il possibile per liberarsi del calciatore e la squadra di Mosca sarebbe pronta a garantire almeno 10 milioni di euro alla società viola. Nelle prossime ore arriverà il responso di Beltran.