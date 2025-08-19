L'ora di Gudmundsson. La Nazione: "È pronto a prendersi la Fiorentina"

"Gudmundsson, ora tocca a te". Scrive così stamani l'edizione de La Nazione concentrandosi sul numero 10 islandese della Fiorentina, chiamato ad alzare il suo livello rispetto a quando fatto vedere nella sua prima annata a Firenze. Il riscatto milionario e importante deciso dalla società e concordato con Pioli sono stati l’iniezione di fiducia che Gud aspettava e con la quale ha affrontato l’estate del ritiro con la testa libera da affanni (professionali) e con la certezza di dover alzare l’asticella del rendimento.

Gudmundsson sta bene, assicura chi gli vive accanto nello spogliatoio. E’ pronto, anche se magari ancora non al 100 per cento della condizione, a mettersi sulle spalle la Fiorentina già dai primissimi passi di questa stagione, sottolinea il quotidiano che aggiunge come già a partire dalla Conference League Pioli punterà su di lui. Con Dzeko o senza Dzeko, è l'ora di Gudmundsson per la Fiorentina.