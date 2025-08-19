Ikoné non vuole più giocare in Italia. Soluzione all'estero per il francese
FirenzeViola.it
Jonathan Ikoné considera chiusa la sua esperienza calcistica in Italia. È quanto riporta stamani l'edizione di Firenze di Repubblica parlando degli esuberi che la Fiorentina deve ancora piazzare sul mercato.
Il giocatore francese, al pari dei vari Barak, Brekalo, Infantino e Kouame, deve trovare una sistemazione ed è stato escluso dal progetto di Stefano Pioli fin dai primi giorni di allenamenti al Viola Park, ma ancora offerte concrete e allettanti non ne sono arrivate. L'indicazione che dà il quotidiano riguarda però la volontà del calciatore che sarebbe quella di andare a giocare all'estero: dopo i sei mesi in prestito al Como e gli anni a Firenze, per Ikoné si prospetta una soluzione lontana dall'Italia, magari anche fuori dall'Europa.
Pubblicità
Rassegna stampa
Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikonedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Copertina
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com