Ikoné non vuole più giocare in Italia. Soluzione all'estero per il francese

vedi letture

Jonathan Ikoné considera chiusa la sua esperienza calcistica in Italia. È quanto riporta stamani l'edizione di Firenze di Repubblica parlando degli esuberi che la Fiorentina deve ancora piazzare sul mercato.

Il giocatore francese, al pari dei vari Barak, Brekalo, Infantino e Kouame, deve trovare una sistemazione ed è stato escluso dal progetto di Stefano Pioli fin dai primi giorni di allenamenti al Viola Park, ma ancora offerte concrete e allettanti non ne sono arrivate. L'indicazione che dà il quotidiano riguarda però la volontà del calciatore che sarebbe quella di andare a giocare all'estero: dopo i sei mesi in prestito al Como e gli anni a Firenze, per Ikoné si prospetta una soluzione lontana dall'Italia, magari anche fuori dall'Europa.