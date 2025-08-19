FirenzeViola Da Richardson al difensore "veloce": i tre fronti del mercato della Fiorentina

Ultime sul calciomercato della Fiorentina su Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Niccolò Ceccarini ha rivelato le strategie per questi ultimi giorni di trattative con il club viola che si prepara a lavorare su tre fronti concordati con l'allenatore Stefano Pioli che ha indicato proprio queste esigenze.

Il primo riguarda il vice-Kean che la società sta cercando sempre con grande attenzione, soprattutto considerata l'uscita di Lucas Beltran che ancora non si è pronunciato sull'interesse del CSKA Mosca. I nomi principali sono quelli di Piccoli e Ilenikhena.

Il secondo è relativo al centrocampo perché sia Alessandro Bianco che soprattutto Amir Richardson sono ormai da considerare in uscita per la Fiorentina. Per adesso non ci sono offerte concrete ma le possibilità che restino entrambi sono molto poche, con il club viola che poi tornerà sul mercato per trovare un mediano che possa andare a completare il reparto.

Il terzo fronte riguarda la difesa, dietro l'indicazione del tecnico di trovare un giocatore veloce che possa andare a completare il reparto. Non si tratterebbe di una necessità solo di fronte a occasioni di mercato ma a prescindere da quelle che saranno le uscite, anche se Pablo Marì conserva diversi interessi di mercato. La Fiorentina avrà sei giocatori pronti per il reparto difensivo e per questo è tornata sul mercato per trovare un giocatore che abbia caratteristiche diverse rispetto agli altri attualmente a disposizione.