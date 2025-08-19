Come sta Mandragora e quando tornerà. Rinnovo? C'è stata tensione

L'estate di Rolando Mandragora non è iniziata come sperava il centrocampista e La Nazione fa il punto sia sulle condizioni del calciatore vittima di un infortunio proprio nella prima amichevole estiva, sia sul rinnovo con la Fiorentina che ancora non è arrivato. Mandragora ha ricevuto tutta la fiducia di Pioli fin dalla prima chiamata che il tecnico gli ha fatto quando ha saputo di tornare a Firenze, nel primo test con la Primavera però ha subito un trauma contusivo al ginocchio che ha cambiato i piani costringendolo a tre settimane lontano dal campo, tra lavoro in palestra e sedute individuali. L’obiettivo è essere a disposizione dopo la prima giornata di campionato a Cagliari, anche se la sensazione è che il vero Rolly si vedrà solo al termine della sosta di settembre.

Questione rinnovo

C'è poi il discorso sul rinnovo ancora da mettere nero su bianco. Il quotidiano scrive che le parti non hanno mai smesso di parlarsi, anche se la distanza tra domanda e offerta sul nuovo ingaggio resta (1,6 milioni il compenso offerto dalla Fiorentina, 2 quelli chiesti dagli agenti). C’è stata tensione ma senza rotture, tanto che, di comune accordo, ogni valutazione tra le parti è stata rimandata a dopo il 2 settembre. Anche perché il mediano non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze.