FirenzeViola Nessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello

vedi letture

Nessun allarme. Nel calcio d’estate capita di steccare una partita. E poi i giovani talentuosi della Japan University non sono male. Nessun processo ma qualche riflessione. Direi inevitabile. Partirei dalla formula con tre attaccanti. Sulla carta è intrigante. E i potenziali interpreti sono di valore assoluto. Ma… c’è un ma. Per reggere tre giocatori con queste caratteristiche serve che la squadra abbia un equilibrio perfetto e che il tridente sia in condizione fisica ottimale. Direi che per il momento la Fiorentina non può permettersi tutto questo ben di Dio anche perché Dzeko è lontano anni luce dalla forma migliore e Gud non ha ancora trovato la posizione giusta in campo. Lavorare su questa idea tattica è un dovere. Ma Pioli farà bene a ripensare a questo progetto in vista della gara di Conference contro il Polssja e del successivo impegno in campionato a Cagliari. Uno tra Gud e Dzeko lo farei partire in panchina.

Bene Sohm, spazio a Fazzini

Questa Fiorentina da lavori in corso ha bisogno di arricchire il centrocampo anche se Sohm, dopo lo splendido debutto contro il Manchester United si è ripetuto a livelli iinteressanti. Ha servito anche un assist.

L’ex Parma funziona. Bene così. In questo momento della stagione, in attesa del totale recupero di Mandragora (che spero resti in maglia viola) darei più spazio a Fazzini. Il ragazzo ha talento. Vede la porta. Sa fare le due fasi, esattamente come Sohm. Può dare forza al centrocampo e al tempo stesso può garantire pericolosità in fase offensiva. La Fiorentina ha bisogno di freschezza. Di un elemento come Fazzini che garantisce cambio di passo e preziose verticalizzazioni.

Servono tre acquisti

Sono fiducioso sulla stagione viola. Sono convinto che un allenatore bravo e vincente come Pioli alzerà il livello di molti dei suoi calciatori. Ma oggi questa Fiorentina non ha a mio giudizio i valori per aggredire la zona Champions. Non serve la luna. Servono tre pedine in più. Un attaccante vero (non solo un vice Kean…), un centrocampista che garantisca le due fasi come Sohm e un difensore centrale veloce. Pioli se lo aspetta ma Pradè su questo fronte temporeggia. Ma a sette giorni dal calcio vero dirigenti e tecnico devono analizzare la situazione con grande onestà. Individuando anche quelle che da Pioli sono considerate le vere priorità. Nella speranza che le cessioni di Beltran, Barak e Ikone portino in dote quel tesoretto di cui oggi la Fiorentina ha assoluto bisogno.