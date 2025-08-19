Bologna vicino ad Asllani ma c'è distanza sullo stipendio: le cifre

L'Inter è a un passo dalla cessione di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002: secondo le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport, la negoziazione tra le parti procede bene e i rossoblù - reduci dal trionfo della scorsa stagione in Coppa Italia - sarebbero vicini a chiudere l'affare.

Il Bologna avrebbe infatti trovato un accordo con l’Inter sulla cifra, per un'operazione complessiva da 9 milioni di euro più una percentuale elevata sulla futura rivendita del giocatore ex Empoli, circa il 40%. Nella testa di Vincenzo Italiano, Asllani potrebbe anche mettersi in campo già alla prima di campionato, sabato sera all’Olimpico contro la Roma di Gasperini.

Per il giocatore, il Bologna ha l’idea di emolumenti che partono da 1.5 milioni di euro a salire, con contratto fino al 2029, fa sapere oggi la rosea, e il contratto potrebbe essere un motivo di rallentamento della trattativa. Il problema è che il regista vorrebbe partire da 2 milioni di euro, che è il tetto fissato da Saputo. Il club vorrebbe partire da meno per poi aggiungere un anno in più di opzione, per far raggiungere all’albanese quella cifra. Ieri sera Inter e Bologna erano vicine, Bologna e giocatore meno.