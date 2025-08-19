Richardson bocciato da Pioli e messo sul mercato, ma offerte non ce ne sono

vedi letture

La Fiorentina ha le idee chiare su cosa fare per intervenire sulla rosa a disposizione di Pioli ma non può muoversi perché le uscite bloccano il mercato. Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, il riferimento va ai vari Ikoné, Barak, Sabiri e compagnia a cui vanno aggiunte anche le situazioni legate a Lucas Beltran e Amir Richardson.

Se l'argentino si è preso 48 ore di tempo per decidere sull'offerta del CSKA di Mosca, il centrocampista invece è stato sostanzialmente bocciato da Pioli e messo sul mercato, nonostante sia stato provato anche sulla trequarti. Il problema è che anche per il marocchino al di là di qualche sondaggio di offerte concrete per il momento non ne sono arrivate.