I dettagli dell'offerta del CSKA Mosca per Beltran. A lui un quinquennale

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che per puntare Roberto Piccoli la Fiorentina dovrà prima vendere Lucas Beltran sul quale si sono accesi i riflettori dalla Russia ormai da qualche giorno. Il calciatore argentino sta riflettendo sull'offerta arrivata dal CSKA Mosca perché si parla di cifre importanti soprattutto per il Vikingo ormai fuori dai piani di Stefano Pioli: il quotidiano parla di 3 milioni netti per cinque anni per il calciatore (che attualmente a Firenze prende 1,6 milioni netti, ndr) e 10-12 milioni per la Fiorentina. Una trattativa che insomma potrebbe far felici tutte le parti.