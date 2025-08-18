La Gazzetta rivela: i viola per Gosens avevano chiesto all'Atalanta oltre 20 milioni
Nelle sue pagine dedicate ai temi di casa Atalanta La Gazzetta dello Sport analizza l'acquisto da parte dei bergamaschi di Nicola Zalewski. L'esterno mancino passerà dall'Inter alla Dea per una cifra pari a 17 milioni di Euro. Un cifra di poco inferiore a quella che ai nerazzurri aveva richiesto la Fiorentina per Robin Gosens. Prima di virare definitivamente sul polacco infatti il club orobico aveva provato a riportare a Bergamo l'esterno tedesco.
La trattativa però si è arenata prima di entrare nel vivo perché i viola hanno subito fatto muro, prima chiedendo un cifra superiore ai 20 milioni per lasciar partire l'ex Union Berlino e poi dichiarandolo incedibile.
