Suggestione Pellegrini. Nazione: "Piace a Pradè ma solo per gli ultimi giorni"

Come riporta stamani La Nazione, in entrata per la Fiorentina si sono accese all’improvviso le voci che porterebbero in viola Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romano piace a Pradè, che però deve fare i conti con uno stipendio sopra i tre milioni. L’impressione secondo il quotidiano è che il club viola possa pensarci solo negli ultimi giorni di mercato, a patto che le cessioni degli esuberi abbiano ‘liberato’ i milioni necessari da destinare all’ormai ex capitano della Roma.