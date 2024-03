RIGORI, Il no di Belotti e la suggestione Beltran

FirenzeViola.it

Sono giorni in cui, negli ambienti viola, non si fa altro che parlare di rigori: dei 4 falliti consecutivamente, dei 5 su 6 sbagliati dal primo gennaio scorso. E di come si possa abbattere questa maledizione dagli undici metri. Il Corriere Fiorentino torna sul tema, provando ad analizzare quanto successo domenica sera intorno al dischetto protagonista del rigore sbagliato da Biraghi.

In tanti hanno parlato di un rifiuto da parte di Andrea Belotti che, incaricato del rigore, non se la sarebbe sentita. nfatti, Biraghi ha proprio chiesto all'ex del match di calciare quel rigore, ma l'attaccante ha declinato l'invito. Il motivo? Probabilmente per il rischio che il portiere della Roma (Svilar) conoscesse il suo modo di calciare visti gli allenamenti condivisi fino a poco più di un mese fa. Ecco svelato l'arcano quindi. E per il futuro? Il Corriere fa il nome di Lucas Beltran come possibile rigorista: il Vichingo infatti è a 5 su 5 dagli undici metri.