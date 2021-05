RICCI, Corsi lo blinda. Offerte anche dalla Premier

In casa Empoli, in vista della Serie A, è tempo di trattenere i migliori. Tra questi rientra Samuele Ricci, promettente centrocampista dell'Empoli su cui la Fiorentina ha allungato le mani da tempo. Secondo La Gazzetta dello Sport, L’obiettivo è, dunque, blindarlo: da un anno al centro di voci di mercato italiane e non solo, il presidente Corsi ora aspetta la sua esplosione in A. Dalla Premier ci sono interessamenti da Arsenal e Leicester ma l’Empoli, a meno di offerte folli, non vuole privarsene.