RIBERY, Caccia al 150° gol. E Parma gli porta bene

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene dedicato questa mattina un approfondimento a Franck Ribery, che anche questa sera a Parma sarà titolare con la fascia di capitano al braccio. Il tema dell’articolo è chiaro: al Tardini il francese vuole sbloccarsi e trovare il suo primo gol in campionato, che sarebbe il suo 150° in carriera ma soprattutto il quarto in maglia viola. La cifra tonda è dietro l’angolo (ha realizzato per ora 149 reti su 582 gare giocate in tutte le competizioni) e la trasferta in genere gli porta bene, visto che un anno fa ha segnato tre gol tutti lontano dal Franchi (il primo proprio a Parma ma contro l’Atalanta, poi San Siro contro il Milan e Olimpico con la Lazio). Ora, dopo i due assist super con l’Inter, Franck vuol tornare protagonista anche a suo di gol.