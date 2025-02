Retegui e Kean come Immobile e Toni? Un duello italiano mancava dal 2014

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Mateo Retegui e Moise Kean, i due attaccanti italiani in cima alla classifica cannonieri di Serie A. L'italo-argentino è a 16 reti in campionato a cui vanno aggiunte le 3 in Champions League, l'attaccante della Fiorentina invece con la doppietta contro l'Inter è salito a quota 15 in A e 19 in tutte le competizioni.

Dopo due stagioni di dominio straniero con Osimhen e Lautaro, crescono le possibilità che un italiano vinca la classifica cannonieri. Per ritrovare un duello tutto "made in Italy" come quello tra Retegui e Kean, la rosea ripesca il 2013-14, quando Immobile alla Lazio precedette l'intramontabile Luca Toni al Verona.