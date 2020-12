REPUBBLICA, Prandelli sfida Gasp nella sua Bergamo

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) la Fiorentina domenica pomeriggio sifederà l'Atalanta. Bergamo, per il mister viola Cesare Prandelli, è una città piena di ricordi e anche un nuovo crocevia per i suoi uomini che cercano la svolta al proprio campionato. Per Prandelli, quindi, domenica al Bergamo sarà un vero e proprio tuffo nel passato nel posto in cui ha iniziato il mestiere di allenatore.