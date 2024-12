REPUBBLICA, Non solo Kean: l'attacco viola corre

FirenzeViola.it

La Repubblica Firenze si concentra sulla grande efficacia del reparto offensivo della Fiorentina. In tredici partite di campionato, i viola hanno realizzato ben 27 gol, con una media di poco superiore ai due gol a partita. Questo li rende, numeri alla mano, il quarto attacco del campionato, dietro Atalanta, Inter e Lazio, con ancora una gara da recuperare. Tra i singoli spicca Moise Kean, autore di 9 reti in Serie A, che lo collocano al terzo posto nella classifica cannonieri, dietro a Thuram e al prolifico Retegui. L’ex juventino sta vivendo un momento straordinario: in 16 partite giocate tra campionato e coppe ha segnato 13 gol.

Un capitolo interessante riguarda Gudmundsson, che tornerà a disposizione e dovrebbe partire dalla panchina contro il Cagliari. Confermato invece Beltrán nel ruolo di trequartista dietro la punta, a caccia di un gol che manca dal 27 ottobre, giorno della goleada contro la Roma. Sulla fascia sinistra si va verso la conferma di Sottil, in un buon momento personale. L’esterno è ancora a secco in campionato, nonostante i gol segnati nelle competizioni europee, ma la fiducia dei tifosi e la sua autostima sembrano crescere.

Infine, c’è il “caso” della fascia destra. Colpani, finora titolarissimo con 16 presenze stagionali e il pieno appoggio del suo allenatore (che lo ha voluto fortemente dopo l’esperienza a Monza), ha offerto poche giocate di rilievo: appena due gol, entrambi contro il Lecce, e alcune pause di troppo. Questo ha aperto le porte al ballottaggio con Ikoné, una possibilità che sembrava inimmaginabile a inizio stagione. Il francese, protagonista in Conference League con tre reti segnate da titolare, non è mai partito dal primo minuto in campionato e non ha ancora trovato il gol in Serie A, ma il suo contributo nelle coppe potrebbe presto cambiare gli equilibri.