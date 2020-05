REPUBBLICA, La verità dietro la bella notizia

L'edizione odierna de La Repubblica compie un'analisi particolare della decisione presa dal mondo del calcio di ripartire a metà giugno. Come sottolinea il quotidiano, se il calcio è l'unico sport che riparte è perché ormai è diventato un'industria e semplicemente non poteva permettersi di fermarsi. Il dibattito sul menù è sterile: per mettere la gente a tavola quando è necessario, si cucina con quel che è disponibile. E tornino in panchina gli attori del teatrino degli ultimi mesi, in cui ognuno ha difeso il proprio spicchio d'interesse. "Si torna a giocare per le ambizioni di Lotito" scrive il quotidiano "nonostante le paure di Cairo; per l'ingaggio di Ronaldo e giù fino all'ultimo dei terzini".