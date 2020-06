REPUBBLICA, Castro sogna la 10: adesso è vicina

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla questa mattina di Gaetano Castrovilli e del sogno che il talento pugliese ha di indossare nella prossima stagione la maglia numero 10 che fu dei grandissimi campioni, da Antognoni, a Baggio fino a Mutu. In poche mosse Castrovilli ha conquistato la maglia da titolare a Firenze, la leadership del centrocampo e la chiamata della Nazionale maggiore. L’Europeo rinviato di un anno, al 2021, potrebbe essere un ulteriore segnale che in fondo il futuro è anche suo. Ha tutte le risorse per arrivarci da assoluto protagonista e il paragone con Verratti non è così casuale. Tanti hanno provato ad accostarlo a chissà quale giocatore. Lui però non si è mai scomposto, continuando a lavorare con umiltà e tanta costanza. Alzare l’asticella e farlo da subito. Uno dei punti dove concentrare maggiormente le attenzioni? Gli ultimi metri, in fase realizzativa. La Fiorentina non solo gli ha rinnovato il contratto a inizio stagione per non farselo sfuggire. Ha fatto di più: Commisso e la dirigenza viola credono ciecamente in lui e così hanno deciso di toglierlo dal mercato senza neanche ascoltare le ipotetiche offerte. Una dimostrazione di fiducia nei confronti di Castrovilli ma anche la chiara intenzione, da parte della società, di fare le cose in grande.