REPUBBLICA, Amrabat, futuro viola. Ma con Juric?

Sulle pagine odierne de La Repubblica (edizione Firenze) si parla ancora del "fenomeno" Amrabat e del suo futuro presto in maglia viola, un destino che potrebbe vivere in prima persona anche Ivan Juric, tecnico del centrocampista marocchino al Verona e oggetto dei desideri della dirigenza della Fiorentina: "Amrabat è già un ex muscoli e cervello per il futuro viola" è il titolo del quotidiano che spiega come Juric non abbia rinnovato coi gialloblu e attende novità proprio dalla dirigenza viola. Su Amrabat, invece, non ci sono dubbi: Commisso è rimasto colpito dalle sue qualità nella gara d’andata e ha scelto di anticipare prima di tutti 20 milioni per aggiudicarselo. Il futuro viola è suo e domani sera sarà di scena al Franchi. Ancora da avversario, per l’ultima volta però. Tra Badelj in uscita, Pulgar tutto da confermare, Benassi che resta una incognita e Duncan che si sta inserendo adesso, soltanto Castrovilli è certo di un posto per la prossima stagione. Insieme a lui ci sarà sicuramente Amrabat.