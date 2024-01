REP (FI), Oggi arriva l'Udinese: due punte per ripartire

"Fiorentina, arriva l'Udinese. Due punte per ripartire". Così Repubblica edizione Firenze in prima pagina, con spazio alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, in campo oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Franchi contro l'Udinese di mister Cioffi.

Dopo aver raggiunto la qualificazione in semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria di martedì sera contro il Bologna ai calci di rigore, la squadra viola punta a ripartire in Serie A dopo il ko della scorsa settimana contro il Sassuolo e lo fa optando per la doppia punta. Per la sfida contro i friulani, infatti, il tecnico gigliato, secondo il quotidiano, sarebbe pronto a schierare le due punte per far male ai bianconeri, sia Beltran che Nzola quindi.