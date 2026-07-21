Kean e la corte del Como, Repubblica: "Può valutare proposte, la Fiorentina solo alcune"

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Il nome di Moise Kean continua a essere accostato al Como dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Come evidenzia l'edizione fiorentina de la Repubblica, il club lariano avrebbe intensificato il proprio interesse per l'attaccante viola, uno dei pochi profili italiani di alto livello che potrebbero rientrare nei piani della società guidata da Cesc Fabregas. Nelle ultime ore il Como avrebbe effettuato un primo sondaggio con l'entourage del centravanti per raccogliere informazioni sulla situazione e valutare la fattibilità di un'eventuale operazione.

Al momento, però, non risultano contatti diretti tra Como e Fiorentina e la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Dopo la scadenza della clausola, infatti, un eventuale trasferimento dovrebbe passare necessariamente da un accordo tra i due club. la Repubblica Firenze sottolinea comunque come la società viola potrebbe prendere in considerazione offerte particolarmente importanti, mentre anche il giocatore, forte di un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro a stagione, potrebbe valutare un'eventuale proposta. Per ora, tuttavia, la pista resta soltanto una possibilità di mercato e non una negoziazione concreta.