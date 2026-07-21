Il 33, il nome per Bobo e il riferimento a Dunga: Viery si è aperto ai tifosi viola

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È iniziata ufficialmente l’avventura di Viery Fernandes Santos Lopes con la maglia della Fiorentina. Il nuovo difensore viola si è presentato ieri in conferenza stampa, raccontando anche il particolare legame del suo nome con l’Italia: “Si pronuncia Vieri, all’italiana. Mio padre era un grande fan di Christian Vieri e, non potendo chiamarmi interamente così, ha scelto questo nome”. Il brasiliano classe 2005 è arrivato dal Grêmio per 15 milioni di euro più 2 di bonus ed è stato uno dei primi colpi del mercato condotto da Fabio Paratici. Il giocatore ha spiegato di aver scelto Firenze per il progetto e per la fiducia ricevuta dalla società, sottolineando la volontà di ripagare la stima del presidente Commisso.

Durante la presentazione, Viery ha parlato anche dei suoi punti di riferimento e del percorso che lo ha portato a trasformarsi da terzino a difensore centrale: tra i suoi idoli c’è Sergio Ramos, mentre tra i giocatori legati alla Fiorentina ha citato Dunga, con cui ha anche un rapporto personale. Il brasiliano ha spiegato di voler crescere in un campionato difficile come la Serie A e di essere pronto ad adattarsi ai nuovi ritmi: “In Brasile giocavo spesso sull’anticipo, qui dovrò migliorare ancora”. L’obiettivo più grande resta la Nazionale brasiliana, un sogno condiviso da ogni giovane talento verdeoro.

L’inserimento a Firenze è stato facilitato anche dalla presenza di connazionali come Dodô e dalla conoscenza del portoghese con Radu Drăgușin, con cui sta già lavorando in vista della nuova stagione. Proprio la coppia formata dai due nuovi acquisti potrebbe essere quella scelta da Fabio Grosso per il centro della difesa. Viery ha già iniziato ad ambientarsi al Viola Park e indosserà la maglia numero 33, dopo aver trovato occupato il suo storico numero 44.