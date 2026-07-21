Dodo-Roma e Fortini-Torino, ma le uscite viola saranno un tema di agosto

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La Fiorentina continua a valutare il futuro dei propri esterni e, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Niccolò Fortini è uno dei profili che stanno attirando maggiore interesse sul mercato. Il terzino viola piace molto al Torino, che segue con attenzione la sua situazione, mentre la valutazione fatta dal club gigliato si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Discorso simile anche per Dodô, accostato alla Roma e valutato circa 15 milioni. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2027 e sono considerati sul mercato, ma, secondo il quotidiano, le eventuali cessioni non dovrebbero concretizzarsi nell'immediato. Le indicazioni che arrivano dal Viola Park fanno infatti pensare che le operazioni più importanti in uscita siano destinate a entrare nel vivo nel mese di agosto, piuttosto che nelle prossime settimane.