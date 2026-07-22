Fiorentina su Alajbegovic: viola pronti a inserirsi nella trattativa Bayer-Atalanta

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La Fiorentina osserva interessata gli sviluppi della vicenda Kerim Alajbegovic. Lo scrive il Corriere dello Sport nello spazio dedicato al mercato. Il classe 2007 è in trattativa con l’Atalanta, dove giocherebbe molto volentieri e con cui ha un’intesa di massima. Ma manca ancora l’affondo decisivo. Questo perché la pretesa economica del Bayer Leverkusen è alta: 30 milioni di euro. La Dea è pronta a spingersi fino a 22 per l’attaccante bosniaco munito di passaporto tedesco, il cui contratto con il Leverkusen scadrà a giugno 2031. Alajbegovic percepirebbe un ingaggio di poco sotto i 2 milioni. L’Atalanta è molto interessata. Sta di fatto che ad oggi le parti sono lontane, motivo per il quale restano in ballo diverse squadre tra cui appunto la Fiorentina, in cerca di un esterno offensivo di qualità.

Le alternative, prosegue il Corriere sono Cristian Volpato, Johan Bakayoko e Noa Lang. Per quanto riguarda gli esterni bassi, la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta concreta perché prima bisognerà liberare la fascia. Fortini può tornare utile in tal senso, visto che il Torino spinge per portarlo a casa. La richiesta è di circa 10 milioni.