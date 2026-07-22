Paratici vuole accelerare sugli esterni: rimane in piedi l'idea Soulé per i viola

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La Fiorentina pensa in grande e vuole consegnare a Fabio Grosso un esterno offensivo di livello entro la prossima settimana. Lo scrive la Nazione: Fabio Paratici vuole accelerare, i viola si stanno arrangiando con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra, ma in quel ruolo servono almeno quattro interpreti. I nomi rimbalzano impazziti. Si è passati da Garnacho a situazioni più percorribili.

Così come è stato offerto Dejan Kulusevski, fedelissimo di Paratici che ne conosce pregi e difetti, tra cui una fragilità fisica che ne ha frenata la carriera. L'idea Matias Soulé è invece da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park. La Fiorentina si è informata con l'entourage dell'esterno della Roma. Che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane. Situazione da monitorare con grande attenzione.