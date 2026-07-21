Joao Mario, Paratici pronto all'assalto: i viola offrono il prestito con diritto

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La Fiorentina continua a muoversi sul mercato dei terzini e João Mario resta uno dei profili più apprezzati da Fabio Paratici. Tuttosport riferisce che il dirigente viola è pronto a tornare alla carica per l'esterno portoghese della Juventus, soprattutto in vista delle possibili partenze di Dodô e Nicolò Fortini. Il classe 2000 è un obiettivo seguito da tempo e potrebbe rappresentare il rinforzo scelto per la corsia destra.

L'ostacolo principale riguarda la formula dell'operazione. L'idea della Fiorentina sarebbe quella di impostare l'affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe inserire l'obbligo di acquisto. La distanza tra le parti resta quindi legata soprattutto a questo aspetto, ma, stando a Tuttosport, ci sarebbero i presupposti per proseguire il dialogo e cercare un'intesa nelle prossime settimane.