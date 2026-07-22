FirenzeViola Fortini "vota" per il Torino. Ma Roma e Napoli (e la Premier) non mollano

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Il rinnovo con la Fiorentina resta in stallo e la cessione appare sempre più probabile. I viola però sparano alto: 10 milioni di euro

Il futuro di Nicolò Fortini sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Le trattative per il rinnovo del contratto del terzino, anche durante questi primi giorni di ritiro, non hanno registrato passi avanti e la cessione, a questo punto, rappresenta l'ipotesi più concreta se pur - e lo vedremo - ancora non imminente. Una situazione resa ancora più particolare dal fatto che il giocatore, a cui solo qualche mese fa è stata sottoposta l'ultima proposta di rinnovo, percepisce ancora lo stipendio sottoscritto ai tempi della Primavera, circa 40 mila euro netti all'anno. Per questo motivo le strade tra il club viola e il suo talento sembrano destinate a separarsi già in questa sessione di mercato.

Il Torino accelera ma la concorrenza resta alta

Il Torino è il club che nelle ultime ore ha mosso i passi più concreti. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nei giorni scorsi c'è stato un contatto diretto tra il direttore sportivo viola Fabio Paratici e un importante dirigente granata, a conferma dei dialoghi in corso tra le due società. Sul giocatore restano però vigili anche Napoli e Roma, mentre nelle ultime ore si è fatto avanti anche un club inglese. Al momento però la richiesta della Fiorentina, pari a 10 milioni di euro, non è stata ancora accettata visto che (un po' da tutte le società in lizza) è ritenuta troppo alta per un giocatore che tra meno di un anno sarà svincolato. Fortini intanto continua a lavorare agli ordini di Fabio Grosso, eppure - secondo quanto raccolto - ad oggi in caso di cessione (il giocatore spera sempre di poter restare a Firenze) la sua preferenza sarebbe quella di trasferirsi al Torino, ritenuto il contesto migliore (sia per il modulo che ha in mente Abate che per le ambizioni della piazza) per trovare continuità dopo una stagione condizionata dagli infortuni e dal poco spazio.

Prima la sua cessione, poi il nuovo terzino

La posizione di Fortini incide anche sulle strategie di mercato della Fiorentina. Il club viola, infatti, prima di chiudere per un altro terzino vuole definire l'uscita del classe 2006. Fa eccezione soltanto Victor Valdepenas, il cui arrivo è previsto (ma non a breve...) a prescindere dal futuro di Fortini. Per il resto, le operazioni sulle corsie laterali resteranno legate alla definizione della cessione del giovane terzino.