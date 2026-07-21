Garnacho molto costoso, Koleosho: il Burnley non accetta l'offerta viola
Luca Koleosho continua a essere uno degli obiettivi della Fiorentina per rinforzare gli esterni offensivi. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, affermando anche, però, che la trattativa con il Burnley resta in salita. Il club inglese continua infatti a chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro messi sul tavolo dalla società viola e, al momento, non avrebbe aperto nemmeno all'offerta leggermente più alta presentata dal Paris FC. La pista resta quindi viva, ma senza significativi passi avanti.
Nel frattempo la Fiorentina valuta anche altre soluzioni. Sempre secondo il quotidiano, il dialogo con il Lipsia per Johan Bakayoko si sarebbe raffreddato a causa delle elevate richieste economiche del club tedesco, mentre resta aperta l'ipotesi Manor Solomon, favorito dal doppio passaporto israeliano e portoghese che ne faciliterebbe il tesseramento. Più complicata, invece, la strada che porta ad Alejandro Garnacho, considerato fuori portata sia per il costo del cartellino sia per l'ingaggio. La società viola continua inoltre a seguire Matteo Cancellieri, pur mantenendo come priorità profili di maggiore spessore per le corsie offensive.
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