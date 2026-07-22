Mercato, la Lazio si informa per Moreno: sul difensore resta il Wrexham
La Fiorentina registra l’interesse di altri club per Lucas Moreno. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo aggiornamento di mercato pubblicato su YouTube, la Lazio avrebbe effettuato dei sondaggi per il difensore argentino, valutandolo come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il suo nome è finito sui taccuini di più società.
Oltre alla Lazio, infatti, anche il Wrexham ha mostrato interesse per Moreno. Il club inglese, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni, sta monitorando la situazione del difensore. La Fiorentina valuterà eventuali proposte nelle prossime settimane (il costo del giocatore si aggira attorno agli 8-9 milioni di euro), mentre resta da capire quale sarà il ruolo di Moreno all’interno del progetto tecnico di Fabio Grosso per la nuova stagione.
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