FirenzeViola Oulai è tornato al Viola Park: ottenuto il visto in patria. Out oggi col Gubbio

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Il centrocampista ivoriano ha completato le pratiche in patria e ora può trasferirsi stabilmente a Firenze. Oggi lavoro atletico e palestra

Christ Oulai è rientrato questa mattina al Viola Park dopo la breve parentesi in patria necessaria per ottenere il visto di lavoro. Il centrocampista ivoriano, dopo la firma sul contratto con la Fiorentina, è rimasto fuori tre giorni e ora ha completato le pratiche che gli permetteranno di trasferirsi stabilmente a Firenze e iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura in maglia viola.

Adesso la tournée inglese

Il classe 2005, arrivato dal Trabzonspor, oggi non sarà chiaramente a disposizione per l’amichevole contro il Gubbio: per lui è previsto un lavoro personalizzato tra palestra e parte atletica al centro sportivo. Il suo inserimento nel gruppo proseguirà nei prossimi giorni, visto che da venerdì Oulai partirà con la squadra alla volta dell’Inghilterra per la seconda fase del ritiro estivo.