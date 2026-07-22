Sondaggio della Fiorentina per Mastantuono: il Real può cederlo in prestito

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La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi profili offensivi da mettere a disposizione di Fabio Grosso. In particolare, il reparto degli esterni è uno dei settori sotto osservazione dalla dirigenza viola, che sta valutando diverse opportunità per aumentare qualità, imprevedibilità e alternative nel reparto avanzato. Tra i nomi finiti nel radar della Fiorentina ce nè uno clamoroso: è quello di Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007, approdato l'estate scorsa al Real Madrid dopo essersi messo in mostra con la maglia del River Plate. Un profilo considerato di grandissimo futuro, seguito da numerosi club europei e già inserito nei radar di molte società importanti, che quest'anno, alla prima stagione in Europa, ha faticato ad avere spazio.

Secondo quanto riportato da Labaro Viola anche la Fiorentina avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione e raccogliere informazioni sul giocatore. Un contatto interlocutorio, utile soprattutto per anticipare la concorrenza e farsi trovare pronta qualora il Real Madrid valutasse un possibile prestito o una soluzione che permetta a Mastantuono di giocare con maggiore continuità. Da sottolineare come Mastantuono abbia anche il passaporto italiano.