La Nazione scrive: "Kulusevski proposto alla Fiorentina, i viola hanno dubbi"
Il mercato della Fiorentina entra in una fase decisiva, soprattutto per quanto riguarda le corsie offensive. Fabio Paratici è al lavoro per mettere a disposizione di Fabio Grosso almeno un nuovo esterno entro venerdì, data fissata per la partenza della squadra verso la tournée in Inghilterra. Un rinforzo considerato prioritario, anche in vista dell'amichevole di prestigio contro il Real Madrid e del prosieguo della preparazione estiva.
Al momento, infatti, Grosso sta trovando soluzioni alternative, con Gudmundsson impiegato sulla corsia mancina e diversi giovani utilizzati sulla fascia destra. L'obiettivo della società resta quello di completare il reparto con almeno quattro esterni di ruolo, formando una coppia di titolari che possa garantire lo stesso livello qualitativo degli altri acquisti già portati a termine nel corso dell'estate.
Archiviata ormai la possibilità di arrivare ad Alejandro Garnacho, giudicato troppo oneroso, il club viola sta valutando alternative economicamente più sostenibili. Tra i profili proposti nelle ultime ore figurano Alajbegovic, in uscita dall'Atalanta, e Dejan Kulusevski, calciatore particolarmente stimato da Paratici, che ne apprezza qualità tecniche e duttilità. Sullo svedese del Tottenham, tuttavia, restano alcune perplessità legate ai problemi fisici che ne hanno limitato la continuità nelle ultime stagioni. Lo riporta La Nazione.
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