Comuzzo, la Lazio tiene aperta la pista. Ma lo vuole con un'unica formula
Pietro Comuzzo continua a essere uno dei profili seguiti dalla Lazio per rinforzare il reparto arretrato. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina rappresenta una delle principali alternative a Sergi Dominguez, obiettivo ritenuto prioritario dal club biancoceleste. La trattativa per il centrale della Dinamo Zagabria, però, vive una fase di stallo e i tempi potrebbero allungarsi anche a causa degli impegni europei della formazione croata.
Per questo motivo la Lazio mantiene aperta anche la pista che porta a Comuzzo. Il classe 2005 potrebbe diventare un'opzione concreta qualora si aprisse alla formula del prestito, unica soluzione considerata percorribile dal club capitolino. Un ulteriore elemento a favore del giovane difensore viola è rappresentato dall'età: essendo nato nel 2005 e avendo meno di 21 anni, il suo eventuale arrivo non inciderebbe sui parametri legati al costo del lavoro allargato, aspetto che la Lazio continua a valutare con particolare attenzione.
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