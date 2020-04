RENZI, Vlahovic e Cutrone vogliono tornare a fare gol

Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e tifoso della Fiorentina, ha parlato anche della situazione attuale in casa viola in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sono sicuro che sia Vlahovic che Cutrone, i quali hanno vissuto il Coronavirus in prima persona, vogliano tornare a segnare per la mia Fiorentina. Sulla questione stadi Commisso ha ragione. Avere uno stadio nuovo sarebbe un ottimo punto di ripartenza".