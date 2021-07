REGISTA, Sensi, Torreira e Skhiri: comincia il valzer

Il Corriere dello Sport propone un articolo con i tre registi al vaglio in casa Fiorentina. Per ora solo Pulgar, infatti, può ricoprire quel ruolo e nemmeno in modo "puro". Sensi (Inter), Torreira (Arsenal) e Skhiri (Colonia): il secondo è in cima alle preferenze per la conoscenza del calcio italiano, lo spessore internazionale e le qualità.