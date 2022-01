REGISTA, Che caos contro la Lazio: ora chi giocherà?

C'è un aspetto di non secondaria importanza da considerare - secondo Il Corriere Fiorentino - nell'operazione di cessione di Pulgar che la Fiorentina sta portando avanti ed è la penuria di pedine a disposizione a centrocampo in vista del match del 5 febbraio contro la Lazio: come spiega il quotidiano, complice la positività al Covid di Torreira (attualmente in Uruguay dov’era stato convocato con la Nazionale) e il ritorno di uno stanco Amrabat dalla Coppa d’Africa (ieri il Marocco è uscito ai supplementari nei quarti di finale contro l’Egitto di Salah) il rischio che alla ripresa del campionato Italiano non abbia un regista nelle migliori condizioni si fa reale, almeno nel caso in cui Pulgar partisse, motivo in più per valutare con la massima attenzione una cessione nell’ultimo giorno di mercato.