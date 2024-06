REGGIANA, Canale coi viola per alcuni giovani: i nomi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è un canale aperto tra la Reggiana e la Fiorentina, scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio. Dopo il prestito di Alessandro Bianco dello scorso anno, gli emiliani stanno tenendo aperti i dialoghi con i viola per proseguire il rapporto e avere qualche altro giovane in prestito per la prossima Serie B, sfruttando anche il fatto che Roberto Goretti, ex direttore sportivo proprio della Reggiana, adesso opera a Firenze.

Nello specifico, i nomi per cui si sta lavorando riguardano per la difesa Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo, col primo favorito sul secondo, mentre per il centrocampo e l'attacco si parla di Lorenzo Amatucci e Filippo Distefano.