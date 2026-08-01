Pellegrino in viola prima della cessione di Kean: per La Nazione Paratici valuta di anticipare il colpo

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Fabio Paratici ha individuato in Mateo Pellegrino il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina. I contatti con il Parma proseguono da tempo e la trattativa è già ben impostata. Il club emiliano, dal canto suo, continua a seguire con interesse Roberto Piccoli, aprendo così alla possibilità di un intreccio tra le due operazioni.

Negli ultimi giorni il Parma avrebbe dato disponibilità a una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'accordo prevederebbe un investimento iniziale di circa 5 milioni di euro, con il riscatto fissato intorno ai 25 milioni nella prossima estate. La Fiorentina, nel frattempo, sta riflettendo sulla possibilità di chiudere l'affare in anticipo, senza attendere l'eventuale cessione di Moise Kean. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.