Verso il Real Madrid, le probabili scelte: Ranieri terzino, in mezzo c'è Oulai. Davanti tocca a Kean

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Dopo i due test in Inghilterra, per la Fiorentina arriva oggi l'impegno più prestigioso. Alle 18, al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, i viola chiuderanno il ciclo di amichevoli internazionali affrontando il Real Madrid di José Mourinho, che dovrà fare a meno di molti big impegnati ai Mondiali, da Mbappé a Vinicius Jr. Sarà un banco di prova importante per valutare i passi avanti compiuti dalla squadra dopo il lavoro svolto tra il Viola Park e il ritiro di Teddington, a due settimane dall'inizio della stagione.

Sul fronte formazione, Ranieri potrebbe essere impiegato sulla fascia sinistra complice l'assenza di Brescianini, che ieri ha svolto lavoro differenziato. A destra si contendono una maglia Fortini e Dodô, mentre al centro della difesa sono pronti Dragusin e Viery. In mediana Oulai va verso la conferma, affiancato da Fabbian, in vantaggio su Fagioli, e Ndour. In attacco Gudmundsson e Atta dovrebbero agire alle spalle di Kean, rientrato ad allenarsi a pieno ritmo anche nella giornata di ieri.