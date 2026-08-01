Pochi movimenti intorno a Kean. La Nazione: "Contro il Real una vetrina per il mercato"

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Al momento il mercato attorno a Moise Kean non ha ancora registrato sviluppi concreti. Finora, infatti, si è parlato soprattutto del tentativo di proporre il centravanti al Como, mentre le indiscrezioni che lo accostano a Lipsia e Fenerbahce non hanno trovato riscontri particolarmente significativi. Nel frattempo Kean è pronto a tornare in campo. Dopo aver saltato l'amichevole contro il Watford, l'attaccante dovrebbe ritrovare spazio nella sfida odierna contro il Real Madrid, un test di prestigio che potrebbe rappresentare anche un'importante vetrina in chiave mercato.

Una prestazione convincente contro gli spagnoli potrebbe infatti riaccendere l'interesse di altri club nelle ultime settimane della sessione estiva, alimentando nuove piste per il suo futuro. Al momento, però, tutto resta in fase di attesa. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.