Non solo Mastantuono: i nomi di Paratici per gli esterni d’attacco
La Fiorentina, oltre al nome di Mastantuono, continua a lavorare sul mercato su più profili, consapevole della necessità di rinforzare le corsie esterne con almeno tre o quattro innesti. Nelle scorse settimane il club viola ha provato ad avvicinarsi a Carlos Forbs, esterno portoghese classe 2004 in forza al Club Brugge, ma il giocatore avrebbe escluso l'Italia tra le possibili destinazioni.
Resta quindi in corsa Matteo Cancellieri della Lazio, considerato un'opportunità interessante anche dal punto di vista economico, visto che il suo contratto con i biancocelesti è in scadenza nel giugno 2027. Sullo sfondo restano infine da valutare le decisioni del Napoli riguardo a Noa Lang e del Lipsia in merito a Johan Bakayoko, due nomi che continuano a essere monitorati con attenzione. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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